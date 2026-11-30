أبوظبي في 29 نوفمبر / وام/ أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن الذكرى السنوية ليوم الشهيد محطة وطنية جامعة نستلهم منها معاني العطاء الصادق، ونجسد مفهوم المسؤولية في أسمى صورها.

وقال بهذه المناسبة :" إن البطولات التي سطرها شهداؤنا الأبرار تضع أمامنا دافعاً مستمراً للارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية، وتحويل قيم الإخلاص والتفاني إلى منهج عمل يومي يرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويضمن صون الإنجازات، ويعزز قدرة مؤسساتنا على إدارة الموارد وتطوير البنية المالية للدولة بكفاءة واقتدار".

وأضاف سعادته: " إن العرفان بتضحيات شهدائنا يتجسد عملياً في مضاعفة الجهود لتطوير المنظومات التنفيذية والاستراتيجية، ورفع كفاءة التخطيط المالي وإدارة المالية العامة، بما يدعم الاستقرار المالي والمؤسسي للبلاد. ونحن في وزارة المالية نجدد العهد بالعمل الدؤوب وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، مستندين إلى منهجية قائمة على التميز والابتكار، لضمان استمرار مسيرة البناء والتنمية المستدامة، وترسيخ بيئة اقتصادية متكاملة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية".