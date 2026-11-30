الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قالت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إن تضحيات الشهداء ستظل خالدةً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه شاهدةً على أسمى معاني الوفاء والانتماء مشيرة إلى أن يوم الشهيد محطة وطنية نستذكر فيها بكل إجلال أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه وكرامته مجسدين قيماً راسخة من الإخلاص والشجاعة والمسؤولية.

وأضافت بمناسبة يوم الشهيد أن تخليد ذكرى الشهداء يتجذّر باستلهام القيم التي حملوها وترسيخها في سلوك الأجيال لتظل تضحياتهم حاضرة في وجدان المجتمع ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة العطاء والبناء.