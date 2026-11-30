الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكدت أميرة بوكدرة رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين أن شهداء الإمارات الأبرار سيبقون في ذاكرة الوطن حكايات وفاء لا تطويها السنوات مشيرةً إلى أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته ونقف إجلالاً أمام مواقف جسّدت أسمى معاني الولاء والانتماء والإخلاص.

وقالت بمناسبة يوم الشهيد إن هذه الذكرى تُجدد في وجدان المجتمع قيم التضحية والمسؤولية والعطاء وتؤكد أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرةً في ضمير الوطن وذاكرة أبنائه، ومنارةً تهتدي بها الأجيال في مسيرتها نحو المستقبل.

من جانبه قال سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية تتجلّى فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والفداء وقدموا نماذج خالدة في الإخلاص للوطن والدفاع عن مكتسباته.

وأضاف أن تضحيات الشهداء تشكل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية وإرثاً إنسانياً خالداً توثّقه الكلمة ويستحق أن يُصان ويُنقل إلى الأجيال لا بوصفه صفحات من تاريخ الوطن وحسب بل أيضاً باعتباره مصدر إلهام يعزز الوعي بالمسؤولية الوطنية ومعاني التضحية والعطاء.

وقال إن صناعة النشر تضطلع بدور مهم في توثيق هذه المحطات الوطنية وحفظ سير الأبطال وتضحياتهم في إصدارات معرفية وثقافية تضمن حضورها في الذاكرة الجمعية وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن مؤكدا أن الكتاب يبقى حارساً للذاكرة الوطنية وأحد أهم الأوعية التي تحفظ تاريخ الأمم وتنقل تجاربها وقيمها من جيل إلى آخر.