أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي، أن يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، يمثل مناسبة وطنية لاستذكار شهداء الوطن الأبرار وتكريم تضحياتهم التي ستظل نموذجاً للشجاعة والتفاني وأداء الواجب الوطني، وتجسيداً لأسمى معاني الولاء والمسؤولية تجاه الوطن وحماية مصالحه وصون مكتسباته.

وقال سعادته إن تضحيات الشهداء تجسد قيماً ومبادئ راسخة تشكل أساس قوة دولة الإمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن الوفاء لهذه التضحيات لا يقتصر على استذكار بطولاتهم، بل يشمل مواصلة التمسك بقيم الإخلاص والنزاهة وأداء الواجب الوطني، وترسيخها في نفوس الأجيال القادمة، بما يعزز التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني.

وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل تكريم شهداء الوطن وتقدير المكانة الرفيعة لأسرهم، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن وأسهموا بتضحياتهم في حماية أسس استقراره ومكتسباته، وتمكينه من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وتقدم سعادته، في ختام تصريحه، بأسمى آيات التقدير والامتنان لأسر الشهداء، مشيداً بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم التي ستظل محل اعتزاز دائم، مؤكداً أن إرث الشهداء سيبقى جزءاً أصيلاً من تاريخ الدولة ومصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ.