الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة أن يوم الشهيد يمثل وقفة إجلال واعتزاز بشهداء الوطن وتعبيراً صادقاً عن وفاء الدولة قيادةً وشعباً لمن قدّموا أرواحهم دفاعاً عن أمنها وكرامتها وصوناً لمكتسباتها.

وقال بمناسبة يوم الشهيد إن تضحيات الشهداء ستبقى حاضرة في الوجدان الوطني شاهداً على شجاعة أبناء الإمارات وإخلاصهم ومصدراً تستلهم منه الأجيال معاني الانتماء والتلاحم والمسؤولية مؤكداً أن الوفاء لهم لا يقتصر على استذكار مآثرهم بل يتجسد أيضاً في المحافظة على وحدة الوطن ومواصلة مسيرته بثبات وعزيمة.

وأضاف أن ما تحظى به ذكرى الشهداء وأسرهم من تقدير يعكس عمق القيم الإنسانية والوطنية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات مشيراً إلى أن تخليد تضحياتهم مسؤولية مشتركة تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بقيمة العطاء في سبيل الوطن.

من جانبه أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات أن يوم الشهيد محطة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته وسطروا ببطولاتهم أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء.

وقال إن يوم الشهيد سيبقى رمزاً خالداً في ذاكرة الوطن نستحضر فيه المواقف البطولية لأبناء الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص وقدموا أرواحهم لتبقى راية الإمارات شامخة وعزيزة مؤكدين أن حب الوطن ليس مجرد كلمات بل مواقف وتضحيات تبقى آثارها راسخة في وجدان الأجيال.