الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن يوم الشهيد ذكرى غالية على قلوب الإماراتيين، يتلاحم فيها أبناء الوطن، قيادةً وشعباً، لاستحضار أسمى معاني العزة والكرامة والانتماء، والوقوف إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن وصوناً لسيادته ومكتسباته ومنجزاته الحضارية.

وقال في كلمة بهذه المناسبة إن شهداء الوطن سطّروا في سجلات المجد أنصع صفحات البطولة والفداء، ورسّخوا بتضحياتهم دعائم الأمن والاستقرار والرخاء، لتظل راية دولة الإمارات خفاقة، شاهدة على صلابة الإرادة وصدق العهد وعظمة البذل في سبيل رفعة الاتحاد وشموخه.

وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى الوطنية يجسّد أصدق مشاعر الامتنان والعرفان والتقدير لأسر الشهداء وذويهم ولأمهات الشهداء وآبائهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب والولاء، وقدّموا فلذات أكبادهم فداءً للوطن الغالي.

وأكد أن سيرة شهدائنا العطرة وقصص بطولاتهم الخالدة ستظل حية في ذاكرة الوطن ووجدان كل إماراتي، ومنارات مضيئة ومشاعل نور يُهتدى بها في مسيرة الوطن، وتُستلهم منها دروس الإيثار والتفاني وحب الوطن، وتُغرس من خلالها في نفوس أبنائنا قيم صون تراب الوطن والدفاع عن عزته وكرامته، باعتبار ذلك أمانة عظيمة وواجباً وطنياً لا حياد عنه.

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