دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة مروان إبراهيم آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وصوناً لأمنه واستقراره، وحفاظاً على كرامته ومكتسباته، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والوفاء.

وقال إن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة للتعبير عن تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، واستذكار مواقفهم التي ستظل راسخة في ذاكرة الوطن، ومثالا ملهماً للأجيال في التفاني وتحمل المسؤولية وتقديم المصلحة الوطنية، مؤكداً أن ما قدموه سيبقى جزءاً أصيلاً من تاريخ الإمارات ومسيرتها.

وأضاف أن يوم الشهيد يحمل رسالة وطنية عميقة، تتمثل في تعزيز قيم التلاحم والولاء، وتجديد الالتزام بمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وحماية إنجازاته، كل من موقعه، مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسات القطاع الصحي، تؤدي دوراً مهماً في خدمة المجتمع وصون صحة أفراده وتعزيز جودة حياتهم، بما يعكس روح المسؤولية والعطاء التي أرساها أبناء الإمارات.

وقال إن الوفاء للشهداء يمتد إلى تقدير أسرهم والاعتزاز بصبرهم وتضحياتهم، مؤكداً أن أسماء الشهداء ستظل حاضرة في وجدان أبناء الإمارات، وبطولاتهم ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وتوجه بالدعاء أن يتغمد الله شهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ الدولة وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.