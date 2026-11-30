الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ قال سعادة سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية نستمد منها الطاقة والمعنى لمواصلة البناء، مؤكداً أن دماء الشهداء الطاهرة حمت مسيرة التنمية التي نعيشها اليوم، وأن الاحتفاء بهم ليس احتفاءً بالماضي، بل تأكيد على أن الوطن يستحق منا كل التضحيات.

وأضاف أن نادي الذيد، بوصفه مؤسسة رياضية مجتمعية، يحرص على ترسيخ قيم الوفاء والانتماء في نفوس الرياضيين الشباب، من خلال إشراكهم في الفعاليات الوطنية التي تعرّفهم بسِيَر الشهداء وتضحياتهم.

من جانبه، أكد سعادة محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أن يوم الشهيد ليس مناسبة للاستذكار فحسب، بل مدرسة مفتوحة تغرس في الأجيال معاني الولاء والانتماء، مشيراً إلى أن الرياضة تحمل رسالة وفاء تتجاوز الملاعب إلى بناء الإنسان القادر على حمل أمانة الوطن.

وأوضح أن نادي مليحة يترجم هذه الرسالة عبر برامجه المجتمعية التي تجمع بين النشاط الرياضي والتوعية الوطنية، ليكون الرياضي الشاب نموذجاً للإخلاص والانضباط والروح الجماعية التي استلهمها من تضحيات الشهداء.

بدوره، أكد الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أنه في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الأبرار وما قدموه من إخلاص وتفانٍ وفداء في سبيل الوطن وصون عزته وكرامته، ونترحم على أرواح الشهداء الذين ستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

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