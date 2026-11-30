الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / احتفى معهد الشارقة للتراث - فرع خورفكان بعيد الاتحاد الـ55 من خلال برنامج احتفالي وتراثي يعكس مكانة الموروث الشعبي في الذاكرة الوطنية ويستحضر مسيرة الاتحاد المباركة وما تحمله من قيم الوحدة والتلاحم والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة.

أقيم الإحتفال تحت شعار "اتحادنا هوية وموروث" في المنطقة التراثية بمدينة خورفكان بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية والشيخ سلطان بن صقر القاسمي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وسط أجواء وطنية وتراثية عكست أصالة المناسبة وعمق ارتباط المجتمع بإرثه الثقافي.

وتصدرت الفعالية "مسيرة الولاء" التي جسدت أسمى معاني الوفاء للوطن والاعتزاز بمنجزاته والالتفاف حول القيادة الرشيدة إلى جانب باقة من العروض الشعبية والفقرات الوطنية والورش التراثية المتنوعة التي استحضرت ملامح الحياة الإماراتية الأصيلة وأبرزت ثراء الموروث الشعبي وتنوع مفرداته.

كما شهدت الفعالية مشاركة الحرفيين والأسر المنتجة الذين قدموا نماذج حية من الحرف التقليدية والمنتجات التراثية في مشهد عكس تواصل الأجيال وحرص المجتمع على صون هويته الثقافية والمحافظة على موروثه الأصيل.