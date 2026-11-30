رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / قال سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة نقف فيها إجلالاً واعتزازاً بتضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لعزته وأمنه.

وأضاف سعادته: " نستذكر بكل تقدير مواقفهم البطولية وصبر أسرهم، ونستلهم من نهج قيادتنا الحكيمة قيم الوفاء والعطاء، مجددين العهد على أداء واجبنا الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وصون مكتسبات الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والعزة والرخاء.

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