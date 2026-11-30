أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / تقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة والتبريكات لنادي العين بمناسبة فوزه بلقب مسابقة كأس سوبر إعمار 2026-2027, مؤكداً أن هذا اللقب يُضيف مجداً جديداً لنادي العين الذي يمتلك خزائن مليئة بالكؤوس والدروع، وله تاريخ مطرز بالألقاب.

وتقدم معاليه بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي, مؤكداً أن نادي العين أحد المصادر المهمة التي تزود المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق شباب الأهلي، مقدماً الشكر للجماهير ورابطة المحترفين الإماراتية والجهات التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الكروي.