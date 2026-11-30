الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اختتمت بطولة الجائزة الكبرى لحل مسائل الشطرنج، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتعد الجائزة مشروعا رياضيا عالميا يجمع أبرز بطولات حل مسائل الشطرنج تحت مظلة تنافسية واحدة وبإشراف الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج "WFCC"، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وامتدت المبادرة عبر أربع محطات أوروبية وعالمية خلال عامي 2025 و2026، هي اليونان، رومانيا، مقدونيا الشمالية وألمانيا، لتعود الرحلة إلى نقطة انطلاقها، الفجيرة، حيث يُتوَّج أول بطل للجائزة الكبرى.

وحظيت البطولة بـ 333 مشاركة عبر المحطات الأربع، تنافست خلالها نخبة اللاعبين لجمع النقاط والتأهل إلى النهائي، من خلال احتساب أفضل نتيجتين لكل لاعب.

وتستهدف المنافسة تشجيع التنافس والإبداع، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين اللاعبين والمؤلفين، لتصبح الفجيرة ملتقى لأبطال العالم في الشطرنج، ومنصة لنهائي دولي يجمع التميز في الحل والابتكار في التأليف.

وكرم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في نهائي بطولة الجائزة الكبرى، وهم، الأول: دنيلا بافالوفا من روسيا، والثاني: أورل هاسنوف من روسيا، والثالث: بيوتر موردينا من بولندا.

كما كرم الفائزين الثلاثة في بطولة الفجيرة الدولية الثانية لحل مسائل الشطرنج، وهم، الأول: محمد يوسف آل علي من الإمارات ولاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والثاني: أنستازيا سفزتيان من روسيا، والثالث: ساي يو جاندرا - الهند.

حضر الختام سعادة مرجان كوفاتشيفيتش، رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، وسعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت، نائب رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة ، وعدد من رؤساء الاتحادات الإقليمية والدولية ورؤساء الاندية والرياضيين.