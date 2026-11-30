لندن في 29 نوفمبر / وام/ حافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، اليوم، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بعدما حصل كل فريق على نقطة من المباراة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر إيرلينج هالاند في الدقيقة 34، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل لأرسنال في الدقيقة 40. ومنح إنزو فرنانديز التقدم مجدداً لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، فيما سجل يوريان تيمبر هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 83.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على برايتون بهدف دون رد، وبورنموث على فولهام 2-1، وتوتنهام على سندرلاند 2-0، وهال سيتي على كريستال بالاس 3-2، بينما تعادل إيفرتون مع ليفربول 1-1.