أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مشاركة 417 فارساً وفارسة في 3 سباقات ضمن منافسات كأس الاتحاد للقدرة، التي أقيمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن السباقات، التي أقيمت لمسافة 100 كيلومتر، شهدت مشاركة 173 فارساً وفارسة في سباق الإسطبلات الخاصة، و146 فارسة في سباق السيدات، و98 فارساً في سباق العمالقة.

وأكد أن الإقبال الكبير من مختلف الإسطبلات في الدولة، إلى جانب قوة المنافسة واستمرارها حتى الأمتار الأخيرة، يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة القدرة في دولة الإمارات، والزيادة المستمرة في أعداد الفرسان والفارسات، بما يعزز مسيرة نمو هذه الرياضة وترسيخ مكانتها على الساحة المحلية.