دبي في 29 نوفمبر/ وام / أحرز أحمد عبيد المعلا لاعب منتخبنا الوطني ذهبية الماسترز لفئة 40 عاما فما فوق في كلاسيك بناء الأجسام، وفاز سعيد العباس البلوشي بفئة وزن حتى 75 كجم في بناء الأجسام، في ختام النسخة الأولى من بطولة "الماجد كلاسيك" الدولية مساء اليوم بقاعة "ذا أجندة" بمدينة دبي للإعلام.

ونظّم فريق "الماجد تيم" البطولة بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبلغ مجموع جوائزها 400 ألف درهم.

وتصدّر كلينتون تشي أواه فئة وزن حتى 85 كجم في مسابقتَي بناء الأجسام و"البودي ستايل"، وفاز روشيث براديب بفئة حتى 170 سم، ومحمد نصيف سبيل بفئة حتى 176 سم، في كلاسيك بناء الأجسام، فيما حصد المصري أحمد سيد شعبان لقب "بطل الأبطال" في منافسات بناء الأجسام، بفئة وزن حتى 100 كجم.

وشهدت بقية النتائج فوز المصري عمر حسين بفئة وزن حتى 70 كجم، والسوري إبراهيم شوراي بفئة حتى 80 كجم، والمصري محمد سيد حسن بفئة حتى 90 كجم، والفلسطيني سرحان سرحان بفئة فوق 100 كجم، فيما تصدر محمد الإمام، ممثل روسيا، فئة الماسترز 40 عاما فما فوق في بناء الأجسام، وأحرز المصري نور الدين أسامة سيد محمد المركز الأول في فئة وزن فوق 85 كجم "البودي ستايل".

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن التخطيط المبكر وجودة التنظيم والروح الرياضية للمشاركين أسهمت في نجاح البطولة، مشيدا بجهود محمد عبدالعزيز الماجد، رئيس اللجنة المنظمة، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، منذ بدء التحضيرات قبل نحو ستة أشهر وحتى ختام المنافسات، والتي أسهمت في استقبال نحو 300 لاعب من مختلف دول العالم.