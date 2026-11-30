أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / انطلقت في ميدان منطقة القوع المنافسات التأهيلية لبطولة العين للهدد، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتستمر الجولة التأهيلية حتى 6 ديسمبر المقبل، فيما يقام الشوط النهائي يومي 12 و13 ديسمبر، لجميع فئات الصقور باستثناء صقور الوحش.

وأكد النادي أن البطولة تأتي ضمن سلسلة المسابقات التي ينظمها خلال الموسم الحالي في منطقة العين، وتشمل برنامجاً متنوعاً من المنافسات المتخصصة في رياضة الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم هذه الرياضة التراثية، وصون موروثها، وتعزيز مشاركة الصقارين.

وأوضح أن إطلاق بطولات الصيد بالصقور في منطقة العين لأول مرة خلال الموسم الحالي يمثل إضافة نوعية إلى مبادرات النادي الهادفة إلى المحافظة على هذه الرياضة التراثية وغرسها في نفوس الأجيال القادمة، مشيداً بدعم واهتمام ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، بما يسهم في إنجاح الفعاليات.

وأشار إلى أن الموسم الحالي يتضمن أيضاً تنظيم بطولات أخرى، من بينها دوري الإمارات للصيد بالصقور، وبطولة العين للصيد بالصقور.