العين في 29 نوفمبر / وام / أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، بما شهده المعرض الدولي للصيد والفروسية في نسخته الثانية من تنوع في المشاركات وتميز في المعروضات، مثمناً جهود القائمين على تنظيمه في توفير منصة تجمع المتخصصين والمهتمين بالصيد والفروسية، وتتيح فرص تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات، بما يسهم في دعم الصناعات المرتبطة بالرياضات التراثية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال زيارته فعاليات المعرض، الذي أقيم في مركز أدنيك بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والذي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بصون التراث الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع والمحافظة على استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتفقد معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، واطلع على أبرز التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة في مجالات الصيد والفروسية، التي تعكس التطور المتنامي في الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات.

واستمع إلى شرح من العارضين حول معدات الصقارة والصيد وسبل الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، كما شاهد عدداً من العروض التراثية والأنشطة المصاحبة للمعرض، التي تجسد أصالة الموروث الإماراتي وتسهم في تنشيط السياحة التراثية وتعزيز الوعي بأهمية الممارسات الآمنة والمسؤولة في هوايات الصيد والفروسية.