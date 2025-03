UAE Fuel Price Committee announces prices for April

ABU DHABI, 31st March, 2025 (WAM) -- The UAE Fuel Price Committee approved the fuel prices for April 2025 as follows:- Diesel: AED2.63 per litre.- Super "98" : AED2.57 per litre.- Special "95" : AED2.46 per litre.- E-Plus “91” : AED2.38 per litre.