Precious metals prices retreat as dollar strength weighs on commodities

NEW YORK/LONDON, 17th April, 2026 (WAM) -- Gold and silver prices edged lower during Thursday’s session as investors recalibrated positions amid shifting economic indicators and a strengthening currency environment.

Gold for June delivery settled at $4,811.40 per ounce, marking a decline of $12.20, or 0.25 percent.

Silver faced steeper selling pressure, underperforming its peer metal. Prices for the industrial and investment commodity fell by $1.029, or 1.29 percent, to close at $78.885 per ounce.