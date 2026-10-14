Gold prices hold firm ahead of US inflation data

CAPITALS, 14th October, 2026 (WAM) -- Gold prices were little changed on Wednesday as investors braced for US consumer price index data due later in the day to gauge the Federal Reserve's latest monetary policy stance.
Spot gold held steady at $4,159.45 per ounce by 02:51 GMT. US gold futures for December delivery edged 0.1 percent higher to $4,182.60.
Among other metals, spot silver eased 0.6 percent to $59.11 per ounce, platinum steadied at $1,664.19 and palladium gained 0.4 percent to $1,130.81.