Oil prices fall, Brent at US$109.06 per barrel

CAPITALS, 20th October, 2026 (WAM) -- Oil prices fell on Tuesday after Brent crude hit its highest level since 20th May in the previous session, at US$110.70 per barrel.
Brent crude futures fell 49 cents, or 0.45 percent, to US$109.06 per barrel by 00:10 GMT, according to Reuters.
US West Texas Intermediate (WTI) crude futures for November delivery, which expire on Tuesday, fell 0.33 percent to US$103.32 per barrel, while the more actively traded December contract dropped 46 cents, or 0.47 percent, to US$98.08 per barrel.