Ghantoot Polo top Union Polo Cup

ABU DHABI, 24th November, 2024 (WAM) – Ghantoot Polo topped the Union Polo Cup with 4 points after beating Abu Dhabi Polo 7-6 yesterday.The Ghantoot Racing and Polo Club is organising the championship under the patronage of H.H. Sheikh Falah bin Zayed Al Nahyan, Chairman of Ghantoot Racing and Polo...