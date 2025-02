UAE Team Emirates-XRG name squad for UAE Tour

UAE Team Emirates-XRG have named their seven riders for the first major objective of the year: the UAE Tour.The team includes Mikkel Bjerg (Denmark), Rune Herregodts (Belguim), Sebastian Molano (Colombia), Domen Novak (Slovania), Tadej Pogačar (Slovania), Florian Vermeersch (Belguim) and Jay Vine (Aus...