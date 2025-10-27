Sharjah Ruler issues Emiri Decree forming SSC

SHARJAH, 27th October, 2025 (WAM) -- His Highness Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, issued an Emiri Decree forming the Sharjah Sports Council (SSC).
The Decree stipulates that SSC shall be headed by Sheikh Dr Khalid bin Humaid bin Saqr Al Qasimi, Chairman of the Council, and the following members:
1. Dr Abdullah Abdulrahman Yousef bin Sultan
2. Adel Saleh Yousef Al Hammadi
3. Abdullah Sultan Al Dah Al Matroushi
4. Abdullah Mohammed Al Malih Al Fazari
5. Omar Hassan Ali bin Hanifa
6. Dr Abdulrahman Mohammed Al Yasi
7. Dr Saif Ahmed Saif Khalaf Al Zaabi
8. Hanan Mohammed Al Mahmoud