Sharjah CP approves Sharjah Cooperative Society Board of Directors reconstitution

SHARJAH, 9th July, 2026 (WAM) -- H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, Crown Prince, Deputy Ruler of Sharjah, and Chairman of the Sharjah Executive Council, has approved the reconstitution of the Board of Directors of Sharjah Cooperative Society, chaired by Majid Salem Saif Al Junaid Al Shuwaihi.
The Board’s membership includes Waleed Ali Mohammed Al Falah Al Mansouri, Mohammed Ahmed Amin, Nasser Masoud Bilal Fairoz Al Barout, Saleh Mohammed Saeed Al Qabidh, Abdullah Mohammed Abdullah Qasoum Al Naqbi, and Mohammed Ibrahim Mohammed Abdullah Al Salami.