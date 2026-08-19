Gold inches higher, focus on Fed minutes

CAPITALS, 19th August, 2026 (WAM) -- Gold prices edged higher in early Asian trade on Wednesday as U.S. Treasury yields eased from recent highs, while market participants ‌awaited the release of the Federal Reserve's meeting minutes.

Spot gold was ‌up 0.2% at $4,342.33 per ounce, as of 0030 GMT after falling nearly 2% on Tuesday. Meanwhile, U.S. ​gold futures for December delivery edged 0.6% lower to $4,396.30.

Among other metals, spot silver fell 0.5% to $62.99 per ounce. ​Platinum climbed 0.3% to $1,717.03, ‌while palladium lost 0.3% at $1,286.73.