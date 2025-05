Khaled bin Mohamed bin Zayed asiste al 4º Foro Make it in the Emirates en Abu Dabi

El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, asistió este lunes a la cuarta edición del Foro Make it in the Emirates, que se celebra del 19 al 22 de mayo en el Centro ADNEC de la capital emiratí. El evento está organizado p...