La segunda jornada de Make it in the Emirates pone el foco en la innovación y el crecimiento industrial

La cuarta edición del foro Make it in the Emirates continúa este martes en el Centro ADNEC de Abu Dabi y se prolongará hasta el 22 de mayo.La programación del segundo día gira en torno al lema “El impacto del ICV nacional: el compromiso de Emiratos con la capacitación del talento”. La jornada comenzará c...