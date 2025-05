Tawazun y Airbus refuerzan su alianza para fabricar tanques de combustible del C295 en Emiratos

El Consejo Tawazun y Airbus anunciaron, durante el foro Make it in the Emirates 2025, el refuerzo de su asociación estratégica mediante el lanzamiento de un programa nacional para el desarrollo de capacidades industriales en el sector aeroespacial.La iniciativa tiene como objetivo la fabricación y sumin...