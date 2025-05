Make it in the Emirates reúne a 58.000 visitantes en dos días

ABU DABI, 21 de mayo de 2025 (WAM) — El foro Make it in the Emirates ha recibido más de 58.000 visitantes en sus dos primeros días, casi el doble de la cifra prevista inicialmente para los cuatro días del evento, según informó Omar Al Suwaidi, secretario general del Ministerio de Industria y Tecnolo...