DAE firma un préstamo a tres años por 300 millones de dólares sin garantías

DUBÁI, 2 de junio de 2025 (WAM) -- Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd ha anunciado la firma de un préstamo a tres años por valor de 300 millones de dólares con el Bank of China (sucursal de Dubái), Bank of China Limited (sucursal de Londres) y Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC). El préstamo, no garantizado, se destinará a fines corporativos generales y respaldará las futuras necesidades de financiación de la empresa.

Firoz Tarapore, consejero delegado de DAE, señaló: “Esta operación con el BOC nos aporta liquidez adicional para mantener nuestro compromiso con las aerolíneas a las que prestamos servicio, al tiempo que garantizamos una flota moderna y eficiente. Nos complace fortalecer nuestra relación con el Bank of China y esperamos seguir colaborando con todo el grupo en los próximos años.”

Por su parte, Pan Xinyuan, director general de la sucursal del Bank of China en Dubái, afirmó: “El Bank of China valora su relación creciente con DAE y se enorgullece de apoyar esta financiación estratégica. La exitosa ejecución de esta operación demuestra la solidez de nuestra red global y nuestra capacidad para ofrecer soluciones a medida que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes en el sector de la aviación. En el futuro, el Bank of China continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre China y Emiratos, así como al desarrollo de las empresas emiratíes.”