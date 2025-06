Emiratos ratifica su compromiso con la protección de los océanos y la sostenibilidad marina, afirma la ministra Amna Al Dhahak

ABU DABI, 8 de junio de 2025 (WAM) — La ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos, Amna bint Abdullah Al Dhahak, ha reafirmado el compromiso del país con la protección de los ecosistemas oceánicos y el refuerzo de su sostenibilidad, como recurso esencial tanto a escala nacional como global.

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, Al Dhahak ha declarado: “Cubriendo más del 70 % de la superficie terrestre, los océanos son fundamentales para la vida humana y los medios de subsistencia. Son el motor vital de nuestro planeta: regulan el clima, proporcionan alimento y sustentan innumerables ecosistemas. Sin embargo, somos conscientes de que se enfrentan a desafíos sin precedentes. Desde los efectos del cambio climático, como el blanqueamiento de los corales y la subida del nivel del mar, hasta las presiones derivadas de la pesca insostenible, la salud de nuestros océanos está en peligro”.

Ha añadido: “Como nación estrechamente vinculada al mar, entendemos la urgencia de estos desafíos y estamos decididos a liderar la búsqueda de soluciones. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de preservar estos recursos para las generaciones futuras y estamos aplicando estrategias activas para mitigar las amenazas y restaurar la salud de los ecosistemas marinos”.

La ministra ha recordado que “este año, el Día Mundial de los Océanos se celebra bajo el lema Wonder: Sustaining What Sustains Us (El asombro: preservar lo que nos sustenta), un tema que conecta plenamente con la visión de Emiratos para un futuro sostenible. Nos recuerda la impresionante belleza y el inmenso valor del mar, al tiempo que subraya la necesidad urgente de protegerlo frente a amenazas como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático”.

Al Dhahak ha destacado los avances del país en iniciativas de conservación: “Nuestros esfuerzos en la preservación de manglares y en la recuperación de corales han sido altamente exitosos. Actualmente estamos ejecutando un proyecto para plantar más de cuatro millones de colonias de coral en aguas emiratíes antes de 2030. También trabajamos para alcanzar el objetivo de plantar 100 millones de manglares en ese mismo plazo. Son metas que debemos alcanzar entre todos”.

La ministra ha subrayado asimismo la importancia de la cooperación internacional en la protección de los océanos: “Nuestro compromiso trasciende nuestras aguas territoriales. Emiratos se enorgullece de ser el primer país de Oriente Medio en unirse a la '100% Alliance', una iniciativa de la ONU liderada por el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, que insta a los Estados costeros a gestionar de manera sostenible todas las áreas oceánicas bajo su jurisdicción”.

Por último, Al Dhahak ha lanzado un llamamiento: “En este Día Mundial de los Océanos, animo a todos a convertirse en defensores de los océanos. Infórmense sobre el consumo responsable de productos del mar. Reduzcan el uso de plásticos. Apoyen a las organizaciones que trabajan en la conservación marina. Enseñen a sus hijos a amar el océano y a descubrir las maravillas de nuestros mares. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Trabajemos juntos para devolver el dinamismo a nuestros océanos. Asegurémonos de que el asombro que inspiran perdure”.