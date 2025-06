El Consejo Ministerial de Desarrollo examina informes clave del Gobierno

ABU DABI, 23 de junio de 2025 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Gabinete Presidencial, presidió la reunión del Consejo Ministerial de Desarrollo celebrada en Qasr Al Watan, en Abu Dabi. Durante el encuentro se revisaron informes fundamentales y actualizaciones sobre el progreso de programas e iniciativas gubernamentales.

En la agenda figuraron debates sobre propuestas regulatorias relativas a las políticas de donaciones, el sistema fiscal y los servicios públicos. El Consejo también examinó el avance en la implementación de políticas y programas relacionados con la vivienda nacional, la educación, el mercado laboral, la seguridad alimentaria, el cambio climático y la protección del medio ambiente. Asimismo, se evaluaron los logros de la iniciativa “Make it in the Emirates”.

Los informes de ministerios y entidades federales sobre la mejora de la eficiencia del sector gubernamental federal también fueron objeto de análisis.

En el ámbito de la gestión pública, el Consejo estudió recomendaciones del Consejo Nacional Federal destinadas a reforzar el desempeño del personal del sector público y a fortalecer el papel de los canales de comunicación estatales en la protección de la identidad nacional.

La reunión abordó, además, las solicitudes del Consejo Nacional Federal respecto a los esfuerzos gubernamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión tanto en el sistema educativo como en el mercado laboral.