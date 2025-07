El megaproyecto gasístico Hail y Ghasha de ADNOC alcanza un hito clave con la salida de estructuras al mar

ABU DABI, 3 de julio de 2025 (WAM) — El megaproyecto gasístico Hail y Ghasha, desarrollado por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), ha logrado un importante hito en su fase de desarrollo con la "salida al mar" e instalación de estructuras críticas para sus instalaciones marinas, procedentes del astillero de NMDC Energy en Mussafah, Abu Dabi.

Las estructuras —conocidas como “jackets” de acero— constituyen la base de las plataformas marinas del proyecto. Entregadas en plazo y conforme a los más altos estándares de seguridad y calidad, las dos primeras fueron transportadas desde el astillero hasta una barcaza y trasladadas a 160 kilómetros mar adentro para su instalación por el buque Safeen-3000 de NMDC, donde fueron posicionadas con precisión en el lecho marino.

Este logro refleja la coordinación eficaz y la experiencia de los equipos implicados, garantizando el anclaje seguro de las estructuras y su preparación para la siguiente fase de ensamblaje de la infraestructura offshore.

El proyecto Hail y Ghasha es el mayor desarrollo gasístico de su tipo en el mundo y constituye un pilar fundamental para alcanzar la autosuficiencia gasística de Emiratos Árabes Unidos y reforzar sus exportaciones. Se prevé que la concesión produzca 1.500 millones de pies cúbicos estándar de gas natural al día, suficiente para cubrir la demanda diaria conjunta de Irlanda, Grecia y Portugal.

El proyecto aspira a operar con emisiones netas cero, mediante la captura de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a retirar más de 300.000 vehículos de combustión de las carreteras.

Musabbeh Al Kaabi, director ejecutivo de ADNOC Upstream, declaró: “El proyecto Hail y Ghasha es clave para garantizar la autosuficiencia gasística del país, y esta salida al mar nos acerca a su cumplimiento. Se trata de un megaproyecto fabricado en Emiratos, que impulsa el crecimiento industrial y refuerza la capacidad manufacturera avanzada del país.”

Hail y Ghasha encarna la filosofía de la iniciativa “Make it in the Emirates” y refleja el compromiso de ADNOC con el Valor Local Añadido (ICV, por sus siglas en inglés), al priorizar la fabricación nacional, invertir en proveedores locales, respaldar la diversificación económica y fomentar el talento emiratí.

Hasta la fecha, se han incorporado al proyecto 118 graduados nacionales, lo que ofrece oportunidades profesionales cualificadas para que los emiratíes participen activamente en la realización de este proyecto de envergadura internacional.