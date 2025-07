Abdulla Al Hamed explora en Londres la cooperación en medios y tecnología

LONDRES, 19 de julio de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios (NMO) y del Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos, se reunió en Londres con Tom Hudson, especialista en inversiones tecnológicas y asuntos jurídicos y gubernamentales, además de autor del libro Exponential Emirates: the Exponential Country for the Exponential Age.

El encuentro se centró en analizar posibles alianzas de alto impacto y en aprovechar las mejores prácticas internacionales en inversión tecnológica para desarrollar y preparar la infraestructura mediática de Emiratos para el futuro.

Ambas partes debatieron sobre la importancia de integrar los marcos legales y regulatorios con la innovación tecnológica, con el objetivo de construir un ecosistema mediático avanzado y sostenible.

Al Hamed escuchó las reflexiones de Hudson sobre el uso de tecnologías modernas para fortalecer el sector mediático, basadas en su amplia experiencia como asesor de grandes empresas e iniciativas de transformación digital, regulación gubernamental y expansión internacional.

Al Hamed subrayó que las profundas transformaciones tecnológicas actuales exigen que las instituciones mediáticas lideren la adopción de inteligencia artificial y análisis de datos.

“Nuestra visión en Emiratos es construir un ecosistema mediático ágil, innovador y capaz de anticipar las necesidades del público, generando contenidos que reflejen nuestras aspiraciones nacionales y nuestra identidad profundamente arraigada”, afirmó.

Durante la reunión, Hudson presentó su libro Exponential Emirates: the Exponential Country for the Exponential Age, que relata la extraordinaria historia de crecimiento de Emiratos y cómo el país ha sabido aprovechar de forma casi única las características de las organizaciones exponenciales, destacando logros de los últimos 50 años y mirando hacia los retos futuros.

La conversación también abordó cómo las empresas pueden aprovechar las oportunidades emergentes en Emiratos y cómo otros países pueden inspirarse en su modelo.