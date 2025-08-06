Emiratos Árabes Unidos exhibe sus avances en la transición energética durante las reuniones del G20 en Sudáfrica

ABU DABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos (EAU), representado por el Ministerio de Energía e Infraestructuras, participó en la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Transiciones Energéticas (ETWG, por sus siglas en inglés) del G20, celebrada en la República de Sudáfrica.

La participación forma parte del esfuerzo global de EAU para impulsar la transición energética, aplicar los resultados del histórico Consenso de Emiratos alcanzado en la COP28 y reforzar el compromiso del país con la neutralidad climática de cara a 2050.

Durante las sesiones, el Ministerio destacó los principales logros nacionales en la aceleración de la transición del sector energético, el aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de una matriz equilibrada de fuentes de energía, todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad energética y fomentar el desarrollo sostenible.

El Ministerio también participó en una sesión paralela conjunta entre el Ministerio de Energía Limpia (CEM) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), bajo el lema La energía nuclear para África. El encuentro puso de relieve la experiencia pionera de Emiratos en el desarrollo de un programa de energía nuclear seguro y pacífico, que hoy sirve de modelo para los países en desarrollo y para trazar vías equitativas hacia la transición energética.

En la sesión sobre eficiencia energética, se presentaron iniciativas nacionales y legislaciones orientadas a duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia, en consonancia con los objetivos de la Alianza Global para la Eficiencia Energética (GEEA, por sus siglas en inglés), impulsada por Emiratos.

Como prueba de su compromiso con un futuro más sostenible, Emiratos fundó la GEEA para acelerar la adopción global de soluciones energéticas eficientes. La iniciativa promueve el intercambio de buenas prácticas, refuerza la colaboración entre sectores público y privado, y apoya a los países en el diseño de políticas y normativas eficaces para mejorar el uso de la energía en múltiples sectores.