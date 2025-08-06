La visita de Abdulla Al Hamed a ChinaJoy 2025 abre el camino a una futura colaboración entre Emiratos y China en la industria del videojuego

SHANGHÁI, 6 de agosto de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos Árabes Unidos y del Consejo de Medios de Emiratos, encabezó junto a la delegación del BRIDGE una visita estratégica a ChinaJoy 2025, el principal evento de entretenimiento digital de China.

La visita formó parte de la gira preparatoria para la Cumbre BRIDGE 2025 —la mayor plataforma mundial que reúne a creadores de contenido mediático, cultural y creativo, así como a líderes y responsables de políticas públicas para transformar la comunicación global— que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre de 2025.

El recorrido por ChinaJoy se centró en conocer los últimos avances en videojuegos, inteligencia artificial y tecnología, al tiempo que se identificaron nuevas oportunidades de cooperación entre Emiratos y el dinámico sector creativo chino.

Durante la visita, la delegación mantuvo un cordial intercambio con Han Zhihai, fundador de Howell Expo Co., Ltd. y de ChinaJoy, quien ha liderado el crecimiento del evento durante más de dos décadas, consolidándolo como una feria de referencia a nivel mundial en entretenimiento digital.

En su paso por ChinaJoy 2025, Al Hamed y su equipo recorrieron exhibiciones de vanguardia sobre videojuegos móviles, tecnologías inmersivas, plataformas potenciadas por inteligencia artificial y soluciones de movilidad inteligente. OnePlus, marca líder de móviles bajo el paraguas de OPPO, mostró dispositivos optimizados para juegos con sistemas avanzados de refrigeración y pantallas de alta frecuencia de actualización.

Douyin, el equivalente chino de TikTok, presentó herramientas basadas en IA que permiten a los influencers del sector gamer crear contenido en tiempo real y lanzar campañas virales. Por su parte, la firma BYD expuso sus sistemas inteligentes de cabina y plataformas de entretenimiento integradas en vehículos eléctricos, subrayando la fusión entre movilidad y ocio digital. La empresa CreateAI reveló sus desarrollos en avatares virtuales y personajes no jugables generados por IA, ofreciendo una visión del metaverso en evolución.

Al Hamed destacó el papel crucial de las tecnologías digitales avanzadas en la transformación de las industrias del entretenimiento y el videojuego, subrayando que ChinaJoy representa una de las principales vitrinas globales para las innovaciones impulsadas por inteligencia artificial.

Asimismo, insistió en la necesidad de establecer alianzas estratégicas con líderes globales del sector tecnológico y del entretenimiento digital para fomentar el intercambio de conocimientos y adoptar soluciones inteligentes que mejoren la experiencia del usuario e impulsen la innovación en la región.

Como parte de la iniciativa BRIDGE, Emiratos aspira a posicionarse como actor central en este ecosistema emergente. La Cumbre BRIDGE 2025 reunirá en Abu Dabi a líderes mundiales de los sectores mediático, tecnológico, del videojuego y del entretenimiento digital para explorar oportunidades transformadoras, inversiones y una colaboración más estrecha entre Emiratos, China y la comunidad internacional del videojuego.

Al apoyar estos sectores clave, BRIDGE se propone consolidarse como una plataforma de acción global para rediseñar el futuro del contenido digital y la comunicación.