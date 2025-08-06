Los gobernantes de los Emiratos expresan sus condolencias al rey saudí por la muerte de la madre de la princesa Jawaher bint Musaed

ABU DABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – Los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos han enviado mensajes individuales de condolencias al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, con motivo del fallecimiento de la madre de la princesa Jawaher bint Musaed bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.
Los mensajes fueron remitidos por el jeque Dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; el jeque Saud bin Rashid Al Mu'alla, de Umm Al Qaiwain; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Los príncipes herederos y gobernantes adjuntos también enviaron mensajes similares de pésame al monarca saudí.