Mohammed bin Rashid se reúne con dignatarios locales, inversores y altos cargos en Dubái

DUBÁI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, se reunió con varios dignatarios locales, inversores, ministros y responsables de entidades públicas, semipúblicas y privadas en el majlis Al Mudaif, en la Union House de Dubái.

El encuentro refleja su compromiso con el diálogo directo con la comunidad, así como con el fomento de una cultura de cooperación entre los distintos sectores de la sociedad, para apoyar el desarrollo económico, el crecimiento empresarial y las alianzas público-privadas.

Durante la reunión, el jeque Mohammed bin Rashid subrayó el progreso constante de los Emiratos en la construcción de un modelo de desarrollo basado en la apertura, la competitividad y el apoyo al emprendimiento. Atribuyó este éxito a objetivos ambiciosos, a una visión centrada en las personas y a la sólida colaboración entre los sectores público y privado.

Afirmó que EAU sigue siendo una tierra de oportunidades, un polo de prosperidad y un hogar acogedor para quienes contribuyen a su desarrollo. Añadió que su economía se basa en la confianza, el trabajo conjunto y una visión audaz y orientada al futuro.

Destacó, asimismo, que Dubái desempeña un papel esencial en la trayectoria de desarrollo del país y continúa consolidando su posición como centro económico global, gracias a su infraestructura de primer nivel, su marco legislativo avanzado y su capacidad para atraer inversiones y talento.

Durante el acto, el jeque asistió también a la conferencia “EAU como destino de grandes patrimonios”, ofrecida por Issam Kazim, director ejecutivo de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing. Kazim señaló que Dubái se ha convertido en un destino clave para inversores y emprendedores, debido a su seguridad, calidad de vida e infraestructura. Informó de que más de 131.000 personas con altos patrimonios se habían establecido en el país hasta 2024, frente a las 116.000 registradas en 2023, y que se espera un nuevo aumento en 2025.

Asimismo, indicó que Dubái recibió 9,88 millones de visitantes en el primer semestre de este año, consolidándose como el principal destino mundial para vivir, trabajar y visitar.

Por último, el jeque Mohammed bin Rashid presenció una demostración en directo del robot Unitree G1, desarrollado por los Laboratorios del Futuro de Dubái. El robot, ligero y de gran equilibrio, imita los movimientos humanos y forma parte de la última generación en robótica e inteligencia artificial. Se expondrá próximamente en el Museo del Futuro como ejemplo del compromiso de Dubái con la innovación tecnológica al servicio del ser humano.