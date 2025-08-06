Mohammed bin Rashid se reúne con Mansour bin Zayed en Al Marmoom

DUBÁI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, se reunió con el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, en Al Marmoom, Dubái.

El encuentro contó también con la participación del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores.

Durante la reunión, sus altezas abordaron cuestiones clave de la agenda nacional y estudiaron estrategias para acelerar el desarrollo de Emiratos Árabes Unidos, con especial atención al fortalecimiento del liderazgo del país en diversos sectores, así como a la mejora del bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.

El jeque Mohammed bin Rashid subrayó la responsabilidad compartida en la tarea de impulsar el progreso del país, preservar sus logros y garantizar altos niveles de vida para la población. Destacó que esta labor continúa bajo la dirección del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Asimismo, afirmó que el liderazgo emiratí está unido en su objetivo de construir un futuro más próspero para las próximas generaciones y consolidar a Emiratos como un modelo de desarrollo destacado a nivel regional e internacional.

El dirigente emiratí hizo hincapié en la importancia de intensificar esfuerzos y coordinar capacidades para avanzar con rapidez hacia las metas nacionales, asegurando su alineación con los objetivos de desarrollo a largo plazo del país.

La reunión abordó diversas cuestiones relacionadas con la acción gubernamental y sus planes de desarrollo en curso. También se revisaron las últimas novedades sobre proyectos e iniciativas oficiales, con especial atención a la mejora de los servicios públicos y el respaldo a todos los sectores de la sociedad emiratí.