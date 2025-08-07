Los líderes de EAU felicitan al presidente de Costa de Marfil por el Día de la Independencia

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, así como el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, han remitido mensajes similares al presidente Ouattara y al primer ministro Robert Beugré Mambé.