El embajador de los EAU se reúne con la secretaria general de la AEC para reforzar la cooperación

PUERTO ESPAÑA, 7 de agosto de 2025 (WAM) -- Hazza Al Kaabi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la República de Cuba, se reunió con Noemí Espinoza Madrid, recientemente nombrada secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en la sede de la organización, en el marco de una visita oficial a la República de Trinidad y Tobago.

El encuentro reafirmó el firme compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el fortalecimiento de los vínculos con los países caribeños y con la ampliación de la cooperación en ámbitos como el desarrollo sostenible y el intercambio cultural.

Durante la reunión, Al Kaabi subrayó las estrechas relaciones entre los EAU y la AEC, especialmente desde que el país obtuvo el estatus de observador en marzo de 2017, un hito que forma parte del compromiso más amplio del Estado emiratí con las prioridades de desarrollo de la región.

El embajador destacó los objetivos compartidos por ambas partes en la protección de los ecosistemas marinos, el impulso del turismo sostenible, la construcción de resiliencia frente al cambio climático y la promoción de la sostenibilidad ambiental.

La reunión también puso de relieve el papel de los EAU como socio estratégico de la AEC. Al Kaabi y la secretaria general Espinoza Madrid abordaron iniciativas conjuntas, programas de intercambio y proyectos de inversión en energías limpias, en línea con esfuerzos previos como el Fondo EAU-Caribe para las Energías Renovables, lanzado en 2017.