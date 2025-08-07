El príncipe heredero de Ajman aborda la cooperación con el embajador de Eslovaquia

AJMAN, 7 de agosto de 2025 (WAM) -- El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió a Pavol Panis, embajador de la República Eslovaca en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en una visita de cortesía con motivo del inicio de su misión diplomática en el país.

El jeque Ammar dio la bienvenida al embajador eslovaco y le deseó éxito en su nuevo cargo, expresando su esperanza de que su mandato contribuya a fortalecer las relaciones bilaterales entre Eslovaquia y los Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre las vías para ampliar la cooperación conjunta en diversos sectores, con el fin de promover los intereses comunes de ambos países amigos.

El embajador Panis, junto a la delegación que lo acompañaba, agradeció la cordial acogida y la generosa hospitalidad del príncipe heredero, y elogió el desarrollo que experimenta el emirato en múltiples ámbitos.

A la reunión asistieron también varios altos cargos y funcionarios.