Christen, del Emirates-XRG, termina cuarto en una etapa marcada por un accidente en el Tour de Pologne

MADRID/VARSOVIA, 7 de agosto de 2025 (WAM) -- La tarde del miércoles dejó buenos resultados para el equipo UAE Team Emirates-XRG. Sebastián Molano firmó un tercer puesto en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, mientras que Jan Christen terminó cuarto en la tercera jornada del Tour de Pologne, marcada por una aparatosa caída en los últimos 20 kilómetros.

El accidente obligó a neutralizar brevemente la carrera para permitir el acceso de ambulancias a la zona del siniestro. Como consecuencia, las diferencias de tiempo no se contabilizaron para la clasificación general, y únicamente se disputaron los honores de etapa en la antigua ciudad minera de Wałbrzych.

Christen se mantuvo en la pelea por la victoria y logró posicionarse bien tras el reinicio, pero el joven suizo fue finalmente superado por corredores que lograron reincorporarse al pelotón tras la neutralización. Aunque el grupo principal se había reducido a unos 20 ciclistas en los momentos decisivos, volvió a su tamaño habitual, lo que convirtió el sprint final en una lucha muy reñida.

El triunfo del día fue para Ben Turner, del equipo Ineos Grenadiers. Gracias al abandono de Mathias Vacek (Lidl-Trek), Christen escaló hasta la tercera posición en la clasificación general del Tour de Pologne.

En la Vuelta a Burgos, Molano demostró un gran final al esprint y se hizo con el tercer lugar en la segunda etapa, que culminó en Buniel y estaba claramente diseñada para velocistas.