El presidente de los Emiratos Árabes Unidos llega a Rusia en visita oficial

MOSCÚ, 7 de agosto de 2025 (WAM) -- El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha llegado a Moscú en el marco de una visita oficial a la Federación de Rusia.

A su entrada en el espacio aéreo ruso, el avión que transportaba al jefe del Estado emiratí fue escoltado por aeronaves militares. A su llegada al aeropuerto de Vnúkovo, recibió una ceremonia oficial de bienvenida en la que se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y se formó una guardia de honor. El jeque saludó a las autoridades rusas que lo esperaban alineadas para recibirle.

El presidente emiratí viaja acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor presidencial; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; el doctor Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; el doctor Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversiones; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor presidencial para Investigación Estratégica y Tecnologías Avanzadas; el doctor Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; y el doctor Mohammed Ahmed Al Jaber, embajador de los EAU en Rusia, entre otros altos cargos.