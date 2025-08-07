Space42 registra un rendimiento sólido con un beneficio neto de 53 millones de dólares en el primer semestre

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – En el primer semestre de 2025, Space42 obtuvo un rendimiento sólido, con un beneficio neto normalizado de 53 millones de dólares, en línea con el registrado en el mismo periodo del año anterior, pero con un margen mayor, lo que refleja una optimización operativa eficaz y una ejecución estratégica acertada.

La compañía cerró el periodo con 816 millones de dólares en efectivo y depósitos a corto plazo, y con una nueva línea de financiación de 700 millones de dólares respaldada por una agencia de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés). Esta operación se sustenta en ingresos futuros contratados por valor de 6.800 millones de dólares y en avances significativos en cada uno de sus cuatro pilares estratégicos.

Karim Sabbagh, director general de Space42, señaló: «El primer semestre de 2025 refleja nuestro compromiso con la excelencia operativa y el desarrollo de capacidades. El impulso en toda nuestra plataforma demuestra que nuestras capacidades de uso dual generan tanto éxito comercial como valor estratégico. Con el Thuraya-4 entrando en operación comercial y nuestra estrategia programática asentándose, junto con una optimización sostenida, estamos en posición de crecer en línea con la demanda del mercado».

La división de Servicios Espaciales registró en el segundo trimestre de 2025 un incremento interanual del 2 % en los ingresos, hasta alcanzar los 100 millones de dólares, impulsada por un crecimiento de dos dígitos en el segmento de petróleo y gas. La actividad mostró un sólido desempeño en los ámbitos de comunicaciones seguras y servicios móviles por satélite, beneficiándose claramente del impulso en los Emiratos Árabes Unidos para contar con capacidades de comunicación seguras y soberanas, una tendencia que la empresa prevé que se mantenga a medio y largo plazo.

Se espera que el crecimiento se acelere en la segunda mitad de 2025, con el inicio de las operaciones comerciales del recién lanzado satélite Thuraya-4, que ofrecerá nuevos servicios móviles por satélite para defensa y seguridad, así como para aplicaciones comerciales. Estas capacidades cobran mayor relevancia en el contexto de los recientes acontecimientos en la región. La división también avanzó de forma significativa en el desarrollo de su sistema espacial de comunicación directa con dispositivos (direct-to-device), con hitos clave que se anunciarán en la segunda mitad de 2025.

La división de Soluciones Inteligentes, aunque con un rendimiento por debajo de lo previsto debido al calendario de compromisos plurianuales en fase inicial de ejecución, continuó desarrollando capacidades programáticas, con nuevos programas que se pondrán en marcha en la segunda mitad del año.

Su principal objetivo es fabricar y desplegar el sistema Foresight, compuesto por siete satélites de observación terrestre de última generación basados en tecnología SAR, al tiempo que avanza en el desarrollo de su plataforma de análisis geoespacial GIQ. Esta ya está disponible en Microsoft Azure Marketplace para atender a un mercado mundial con una creciente demanda de información y análisis geoespaciales de uso dual. Estas capacidades han recibido el sello Future Fit del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Agencia Espacial de los Emiratos, en reconocimiento a su importancia para Space42 y para el país.

La empresa también prosiguió con el desarrollo del sistema espacial de comunicación directa con dispositivos (direct-to-device, D2D), en colaboración con Viasat, creando una arquitectura abierta 5G NTN basada en estándares y multi-órbita, así como una plataforma escalable a nivel global. Los hitos más importantes se darán a conocer en la segunda mitad de 2025.