Abdulaziz bin Humaid preside la primera reunión del Grupo de Trabajo para la Atracción y Promoción de Inversiones de Ajman

AJMAN, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La primera reunión del Grupo de Trabajo para la Atracción y Promoción de Inversiones del Emirato de Ajman se celebró bajo la presidencia del jeque Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, miembro autorizado responsable de sus actividades. El encuentro, que tuvo lugar en la Secretaría General del Consejo Ejecutivo con la asistencia de todos sus integrantes, concluyó con el anuncio de la designación del jeque Sultan bin Mohammed Al Nuaimi como presidente del grupo para un mandato de dos años.

En la apertura, el jeque Abdulaziz dio la bienvenida a los miembros y subrayó la importancia de la creación del grupo como una medida estratégica para reforzar la competitividad de Ajman en la atracción de inversiones.

Al destacar la diversidad de experiencias y especializaciones nacionales presentes, el jeque Abdulaziz señaló que esta pluralidad constituye un pilar esencial para desarrollar soluciones innovadoras y completas que impulsen el entorno empresarial del emirato. Animó a los integrantes a presentar propuestas de inversión ambiciosas y a aprovechar al máximo las oportunidades excepcionales que ofrecen las dinámicas globales.

El jeque también puso de relieve el papel crucial de la tecnología moderna en la facilitación de la toma de decisiones de inversión, en la mejora de las estrategias de captación de inversores y en la anticipación de posibles retos. Apuntó que, dado que las necesidades y requisitos de los inversores varían en cada caso, es fundamental que las entidades implicadas aborden esas diferencias con mayor flexibilidad y profesionalidad.

Afirmó que un clima de inversión atractivo no puede construirse con un planteamiento único y uniforme, sino que requiere una comprensión matizada de las prioridades de los inversores y la prestación de servicios personalizados y altamente eficientes. Esto, indicó, demuestra el profesionalismo de Ajman a la hora de atraer y atender a inversores de diversos sectores.

En la parte final de su intervención, el jeque Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi recalcó que la próxima etapa exige una acción seria e intensa para lograr resultados tangibles, guiada siempre por indicadores claros y medibles de rendimiento (KPIs) que refuercen la posición de Ajman en el panorama regional y mundial de inversiones.

Reiteró su agradecimiento a los miembros del grupo por su presencia y sus valiosas aportaciones, y afirmó que el trabajo conjunto y la integración institucional son el camino idóneo para alcanzar los objetivos propuestos. Subrayó, además, que Ajman cuenta con las condiciones necesarias para configurar un ecosistema de inversión prometedor, y que el reto reside ahora en activar esas capacidades dentro de un marco institucional claro y ambicioso que conduzca a la excelencia y a un impacto positivo sostenible.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de reforzar la transparencia, actualizar la legislación vigente y mejorar los indicadores de rendimiento. Asimismo, abogaron por centrar la estrategia en la atracción de inversiones con alto valor añadido, más que en un enfoque meramente cuantitativo, para garantizar un impacto económico cualitativo y duradero.

Entre los acuerdos alcanzados, destacaron las recomendaciones para aumentar la eficacia del grupo y alcanzar sus metas. Entre ellas, utilizar el volumen de nuevas inversiones procedentes de mercados objetivo como indicador clave y poner en marcha un plan de acción preparatorio de cuatro meses que incluya la definición de la estrategia general y el análisis del mercado.

También se propuso la creación de equipos especializados vinculados a sectores concretos de inversión y la presentación de informes intermedios al presidente del Consejo Ejecutivo. Se subrayó igualmente la importancia de mantener una coordinación continua con los organismos públicos competentes para garantizar la integración de los esfuerzos, de cara a lanzar en las próximas fases campañas de atracción de inversiones dirigidas tanto a nivel local como internacional.