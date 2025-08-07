Dirigentes del Programa de Líderes en Seguridad, Protección y Gestión de Crisis conocen la experiencia de Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La Oficina de Intercambio de Experiencias Gubernamentales del Ministerio de Asuntos del Gabinete organizó una serie de visitas de campo y talleres para los integrantes del Programa de Líderes en Seguridad, Protección y Gestión de Crisis, que reúne a dirigentes de 17 países, con el objetivo de mostrarles las experiencias pioneras de Emiratos Árabes Unidos en seguridad, gestión de crisis, seguridad pública y uso de la tecnología para reforzar la preparación gubernamental.

La iniciativa formó parte de una ruta de conocimiento especializada que se prolongó durante cinco días e incluyó 777 horas de trabajo interactivo, 18 reuniones oficiales y 15 visitas a organismos gubernamentales de referencia en el país. Durante el programa, los participantes se reunieron también con 60 expertos y autoridades de distintos sectores, lo que les permitió intercambiar experiencias y conocer buenas prácticas en materia de seguridad y gestión de emergencias.

El programa tiene como finalidad reforzar la cooperación estratégica internacional en los ámbitos de la seguridad y la protección, ofrecer una plataforma global para el intercambio de conocimientos y experiencias, poner en valor la diversidad de prácticas y destacar las mejores iniciativas emiratíes en varios ejes. La propuesta forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para consolidar su posición como centro global de intercambio de experiencias gubernamentales y para establecer alianzas estratégicas con diversos países, contribuyendo a la preparación global y afrontando los retos de seguridad y protección con un enfoque integrado basado en la innovación, la visión de futuro y el empoderamiento.

Abdulla Nasser Lootah, viceministro de Asuntos del Gabinete para Competitividad e Intercambio de Experiencias, afirmó que la experiencia de Emiratos en la integración del rendimiento gubernamental avanzado con el desarrollo tecnológico ha contribuido a consolidar al país como uno de los gobiernos más preparados para el futuro. Subrayó que compartir conocimientos, experiencias e historias de éxito con países de todo el mundo es una práctica arraigada en Emiratos, basada en la convicción de la importancia de fortalecer a los gobiernos y construir un futuro mejor para las sociedades.

Lootah indicó que el Programa de Líderes en Seguridad, Protección y Gestión de Crisis refleja el interés de Emiratos por ampliar las oportunidades de cooperación en materia de experiencias con otros países y demuestra su compromiso de dotar a los cuadros gubernamentales de habilidades y herramientas que refuercen sus capacidades. Señaló, asimismo, que la Plataforma de Intercambio de Experiencias Gubernamentales de Emiratos representa un espacio global para el diálogo y el intercambio de experiencias, así como para el desarrollo, la modernización y la definición del futuro de la gestión pública.

El programa incluyó visitas a organismos federales y locales como el Ministerio del Interior; la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria; el Mando General de Defensa Civil de Dubái; la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái; la Policía de Dubái; la Comisaría Inteligente; y la Academia de Policía de Dubái. Los participantes conocieron sistemas de seguridad digital, integración de operaciones sobre el terreno, iniciativas de concienciación comunitaria y esfuerzos para reducir la delincuencia y reforzar la protección.

La agenda también contempló sesiones académicas especializadas con la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres y con el Consejo de Ciberseguridad de Emiratos Árabes Unidos, que abordaron estrategias de seguridad integral, prácticas de preparación institucional, mecanismos de respuesta a crisis y tecnologías modernas aplicadas a la gestión de riesgos.