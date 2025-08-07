Cleveland Clinic Abu Dhabi recibe reconocimiento internacional por la excelencia en enfermería

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – Cleveland Clinic Abu Dhabi ha recibido dos galardones internacionales por la excelencia de su labor en enfermería. Cuatro de sus unidades de cuidados agudos han sido distinguidas con el PRISM Award por la Academy of Medical-Surgical Nurses, mientras que su Unidad de Cuidados Intensivos ha obtenido el prestigioso Beacon Award for Excellence otorgado por la American Association of Critical-Care Nurses. Estos reconocimientos reflejan el compromiso constante del hospital con una atención de alta calidad y con prácticas avanzadas de enfermería que garantizan los mejores resultados para los pacientes.

Cleveland Clinic Abu Dhabi es el primer hospital de Emiratos Árabes Unidos, y solo el cuarto fuera de Estados Unidos, en recibir el PRISM Award, estableciendo un nuevo referente de excelencia en enfermería en la región. Este hito pone de relieve no solo la fortaleza clínica del centro, sino también la calidad de su liderazgo en enfermería, la práctica profesional y el compromiso con el desarrollo, la capacitación y un entorno colaborativo en el que las enfermeras y enfermeros puedan prosperar.

La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital ha sido igualmente reconocida con el Beacon Award for Excellence, una distinción que premia a las unidades hospitalarias que aplican prácticas basadas en la evidencia para mejorar los resultados de pacientes y familias. El galardón refleja los elevados estándares que mantiene el equipo de cuidados críticos de Cleveland Clinic Abu Dhabi.

Al subrayar el papel esencial que desempeña la enfermería en el sistema sanitario, el consejero delegado de Cleveland Clinic Abu Dhabi, Georges-Pascal Haber, declaró: «Las enfermeras y enfermeros son la columna vertebral de una sanidad de calidad. En Cleveland Clinic Abu Dhabi combinan la compasión con la pericia clínica y las últimas innovaciones para ofrecer una atención que realmente cambia vidas. Su dedicación para mejorar los resultados y elevar la experiencia del paciente es lo que diferencia nuestra asistencia. Estos premios no son solo un reconocimiento: reflejan la confianza que nuestros pacientes depositan en nosotros cada día y el impulso constante de nuestro equipo de enfermería por elevar el listón en la prestación sanitaria».

Por su parte, la directora de Enfermería de Cleveland Clinic Abu Dhabi, Beth Govero, señaló: «Estos prestigiosos reconocimientos internacionales son un testimonio de la experiencia, la perseverancia y la pasión de nuestro equipo de enfermería. El personal de enfermería constituye la piedra angular de la prestación sanitaria eficaz, y su empeño inquebrantable por la calidad garantiza una atención excepcional a cada paciente. Estas distinciones celebran no solo su trabajo, sino también nuestros esfuerzos colectivos por crear un entorno de apoyo en el que las enfermeras y enfermeros tengan la capacidad de liderar, innovar y avanzar continuamente en la atención sanitaria, aquí en Emiratos y más allá».