La Cámara de Ras Al Khaimah aborda con Uganda el intercambio comercial

RAS AL KHAIMAH, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Mohammed Musabbeh Al Nuaimi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ras Al Khaimah, recibió a Zaake Wanume Kibedi, embajador de Uganda en Emiratos Árabes Unidos.

Las conversaciones se centraron en reforzar las relaciones económicas entre la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah y la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Uganda, con especial atención a la promoción del intercambio comercial y a la mejora de la cooperación en materia de inversiones.

Ambas partes repasaron las ventajas que ofrecen Ras Al Khaimah y la República de Uganda para la inversión, subrayando la importancia de abrir nuevas oportunidades en sectores clave de ambos países.

Al Nuaimi afirmó que la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah siempre acoge con satisfacción las iniciativas que apoyan al sector privado en la búsqueda de oportunidades de inversión útiles y rentables en numerosos países amigos de todo el mundo, con beneficios e intereses compartidos. Señaló que Uganda es uno de los países africanos vinculados al entorno empresarial del emirato a través de varias asociaciones y acuerdos. También destacó la importancia de ampliar las alianzas en el sector de pequeñas y medianas empresas, lo que potenciará las oportunidades de inversión para el sector privado y mejorará el entorno empresarial en general.

El embajador Kibedi expresó su satisfacción por reunirse con la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah, especialmente por tratarse del organismo oficial responsable de la organización de los asuntos del sector privado en el emirato. Reafirmó el interés de su país en impulsar y ampliar el intercambio comercial de forma que sirva a los intereses mutuos. Asimismo, invitó a la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah y a sus miembros a participar en el Foro Empresarial Emiratos–Uganda, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Kampala, Uganda.

La reunión, celebrada en la sede de la Cámara, contó también con la presencia de Youssef Mohamed Ismail, primer vicepresidente de la Cámara y presidente del Comité Supremo de la Fundación Saud Bin Saqr para el Desarrollo de Proyectos Juveniles, y de Ahmed Al Shemeili, director general de la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah.